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25 марта в 3:00 по киевскому времени в Украине вводится летнее время, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Так, в ночь с субботы на воскресенье часовую стрелку нужно перевести на один час вперед.

В МЭРТ отметили, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.
ForUm

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