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С 25 марта в Киеве будет изменено расписание движения городских электропоездов в связи с переводом часов на один час вперед и переходом на летнее время.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».

Отмечается, что с новым расписанием движения можно ознакомиться на всех остановках городской электрички и официальном сайте КП «Киевпастранс».

 

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта в 3:00 по киевскому времени в Украине вводится летнее время.
ForUm

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