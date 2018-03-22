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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ОБСЕ, Европейский союз, ПАСЕ и СПЧ должны вспомнить хэштег #FreeSavchenko.

Об этом она написала в Facebook, отвечая на отказ ОБСЕ (БДИПЧ) комментировать арест депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

«А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста», — написала Захарова..

Стоит отметить, что хэштег #FreeSavchenko был запушен тремя российскими адвокатами украинской летчицы – Николем Полозовым, Марком Фейгиным и Ильей Новиковым.

Как сообщал ForUm, Савченко сегодня сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

Ранее Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.

О подозрениях в адрес Савченко заговорили после спецоперации по задержанию Владимира Рубана. Его также подозревают в подготовке терактов в центре Киева, в частности в Верховной Раде. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже Савченко заявила, что готова взять его на поруки.
ForUm

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