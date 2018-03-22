также в разделеМир
Дело Скрипаля: Еще один полицейский госпитализирован 15
Цукерберг прокомментировал скандал с утечкой данных 34
СМИ: Лавров покинет пост главы МИД РФ 111
Посол Британии отказался прийти на встречу в МИД РФ по делу Скрипаля 48
Европарламент вызвал Цукерберга для объяснений 72
Путин хочет изменить антидопинговые правила в мире 54
Саркози вторые сутки удерживают под стражей 40
Лавров хочет, чтобы Токио прояснил у Лондона, где находится Скрипаль 106
Посол Молдовы после трехмесячного перерыва возвращается в Москву 36
WP: Советники Трампа настоятельно рекомендовали ему не поздравлять Путина 76
В России школьница открыла стрельбу: пострадали 7 учеников 89
Россия разбомбила лагерь беженцев в Идлибе 97
Дело Скрипаля: МИД РФ вызвало послов всех стран 85
США пригрозили санкциями компаниям-строителям «Северного потока-2» 165
Чехия вызвала посла РФ из-за заявлений Захаровой 79
Charlie Hebdo вышел с карикатурой на российские выборы 121
В Кремле заявили, что Трамп таки поздравил Путина 91
В Кишиневе в магазине прогремел взрыв, 2 человека погибли 56

Член комиссии Госдумы РФ по этике Раиса Кармазина в разговоре с порталом The Insider объяснила, что не видит нарушений в действиях депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах.

По словам Кармазиной, обвинения в адрес парламентария не доказаны: «Леонид — благороднейший человек! Не верю ни одному слову! Почему эти журналистки так долго ждали?»

Комиссия по этике 21 марта не нашла «поведенческих нарушений» у депутата, передает lenta.ru.

В ответ на вопрос The Insider, почему депутаты не прослушали аудиозапись, которая могла бы подтвердить домогательства, Кармазина заявила, что «мы — не следственные органы».

«Я не защищаю Слуцкого. Я здесь нарушений не вижу», — добавила депутат.

Отвечая на вопрос, поддержит ли она законопроект о сексуальных домогательствах, если такой документ внесут в Госдуму, Кармазина сообщила, что надо смотреть на его содержание: «Я себя сама защищала и защищаю. Ко мне никто не домагивался. Была в триста раз красивее, чем они! И не глупее их! 50 лет работаю — 49 лет стажа будет 1 июля — с 18 лет, никто не домагивался! Никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся — влепила бы!»

В феврале корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе рассказали о домогательствах депутата Леонида Слуцкого.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги