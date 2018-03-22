В пятницу, 23 марта, в Украине будет сухо, только в южной части пройдет мокрый снег и дождь, температура будет комфортной – -3 + 4 градуса, а на юге Украины – до + 5 + 10 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«23 марта, в пятницу, во Всемирный день метеоролога, дневная температура воздуха в Украине будет показывать уже достаточно комфортные -3 + 4 градуса, а на юге Украины – даже + 5 + 10 градусов. Существенные осадки также отодвинет мощная зона высокого атмосферного давления, антициклон. Повсюду будет сухо, лишь в южной части пройдут мокрый снег и дождь», - написала она в Facebook.

24-25 марта, выходные, в Украине будет преобладать сухая воздушная масса, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью еще будет низкой – -4-9 градусов, местами до -12 градусов. Однако днем ​​с помощью солнечных прояснений постепенно потеплеет до 0 + 6 градусов.

26-27 марта потепление будет продолжаться, и в течение дня ожидается + 1 + 8 градусов, на юге до +12 градусов. Однако потепление несколько нивелируется влажным воздухом, дождями, которые принесут атмосферные фронты с запада Европы.

28-29 марта потепление достигнет дневных + 7-+ 14 градусов, на юге Украины ожидается + 10 - + 17 градусов. Дожди наиболее вероятны в среду-четверг в западных и северных областях.

В Киеве в ближайшие дни потепление будет набирать обороты. 23 марта ночью еще холодно, до -10 градусов, однако днем ожидается около нуля.

24-25 марта в столице будет сухо, преимущественно солнечно, ночью – -5-8 градусов, но днем потеплеет до +2 + 5 градусов.

В начале следующей недели в столице потепление будет продолжаться и достигнет максимально + 4 – + 9 градусов. Существенные осадки маловероятны, лишь 26 марта пройдет периодические дожди.