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Народного депутата Надежду Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает 112 Украина.

На вопрос журналиста о том, в чем именно подозревают Савченко в деле Рубана, Геращенко ответил:

«Ее подозревают в соучастии и организации подготовки к перевороту. Савченко последний год ездила по воинским частям, занималась, скажем так, агитацией подрывной деятельности», - заявил нардеп.

Также, по его словам, если подозрения в отношении Савченко подтвердятся, то Президент Петр Порошенко примет решение о лишении ее звания Героя Украины:

«Звание Героя Украины присуждается Президентом Украины. Если те подозрения, о которых я говорю, подтвердятся, то Президент примет решение об отозвании звания Героя Украины с Савченко», - отметил нардеп.

Как сообщал ForUm, 14 марта Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос по делу Владимира Рубана.

Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.

Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.

В СБУ пояснили, что передали повестки Савченко в Аппарат Верховной Рады. Она в свою очередь потребовала их на руки.

15 марта Савченко вернулась в Украину.  

Глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.

Позже нардеп Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки.
ForUm

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