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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что будет вынужден внести представление нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос.

Об этом он сказал на заседании комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 14 марта, сообщает Украинская правда.

«О расследовании. Не хочу показаться назойливым, но в ближайшие дни, если народный депутат Савченко завтра снова не явится на допрос, я буду вынужден буквально завтра внести представление на привлечение к ответственности народного депутата», - сказал Луценко.

Он добавил, что в ходе рассмотрения этого вопроса нардепы увидят, «насколько мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне».

«Если Савченко не появится завтра на допрос, я готов подавать представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест», - сказал он.

По словам генпрокурора, современные средства позволяют прийти на такой важный для государства допрос вовремя.

«Очень не хотел, чтобы герой Украины Надежда Савченко каким-то образом осталась в стороне», - подытожил Луценко.

Как сообщал ForUm, внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу в отношении главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. 

Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.

Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.

В СБУ пояснили, что передали повестки Савченко в Аппарат Верховной Рады. Она в свою очередь потребовала из на руки.

Спикер Рады Андрей Парубий не подписывал распоряжение о заграничной командировке Савченко.
ForUm

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