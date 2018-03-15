Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Вооруженных сил Украины и ГП «Львовский бронетанковый завод», подозреваемым в уголовном производстве по факту растраты средств при закупке двигателей для потребностей ВСУ.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

3 марта 2018 этим лицам и их защитникам открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

В частности: директор ГП «ЛБТЗ» подозревается в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, ч.2 ст.366 УК Украины; заместителю директора по коммерческим вопросам инкриминируется совершение преступления по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины; начальнику Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майору – ч.5 ст.191 УК Украины; начальнику отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковнику - ч.5 ст.191 УК Украины; основателю ООО «Булет Лайн» - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что ГП «Львовский бронетанковый завод» выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных сил (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6. По документам, «ЛБТЗ» приобрел у ООО «Булет Лайн» и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей.

Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели – не новые, а бывшие в использовании. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.

По результатам проведения ряда экспертиз – экономической, комплексной судебной автотехнической, трасологической, товароведческой экспертизы двигателей – следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству через коррупционное правонарушение. Он превышает 14,15 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года.

О подозрении лицам, причастным к реализации коррупционной схемы по закупке двигателей, сообщалось 14 июля 2017.