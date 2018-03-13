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Народный депутат Надежда Савченко, которую Служба безопасности вызывает на допрос по делу Рубана, требует вручить ей повестку лично в руки. Об этом она сообщила в Facebook.

«В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручно вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом трехдневный срок, согласно ст. 135 УПК, я прибуду на допрос», – написала она в обращении к главе СБУ Василию Грицаку.

Савченко отметила, что официальной повестки о вызове на допрос не получала, а «СМИ не являются официальным и надежным источником оповещения».

Нардеп сообщила, что с 12 по 16 марта она будет находиться «в запланированной рабочей поездке в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС».

По ее словам, об этой поездке она официально проинформировала первый отдел аппарата Верховной Рады, то есть СБУ могла получить эту информацию в парламенте.

Как сообщал ForUm, внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу в отношении главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.

Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.

В СБУ пояснили, что передали повестки Савченко в Аппарат Верховной Рады.
ForUm

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