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Объем перечислений из Польши украинских работников вырос в 2017 роки более чем в полтора раза.

Об этом во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша) заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, передает Европейская правда.

«Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центробанка показывают, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд гривен», - отметил дипломат.

«Конечно, это никакая не благотворительность – это деньги, заработанные этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги», - добавил дипломат.

Напомним, по данным польских политиков и чиновников, в Польше работает до 2 млн украинцев.
ForUm

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