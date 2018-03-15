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Народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в Украину.  

«Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей – наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу», – заявила Савченко в аэропорту «Борисполь», передает 112 Украина.

На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину. Выяснилось, что Савченко приблетела в Украину рейсом из Мюнхена. От дальнейших комментариев депутат отказалась.

Как сообщал ForUm, 14 марта Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос по делу Владимира Рубана.

Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.

Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.

В СБУ пояснили, что передали повестки Савченко в Аппарат Верховной Рады. Она в свою очередь потребовала их на руки.

Спикер Рады Андрей Парубий не подписывал распоряжение о заграничной командировке Савченко.
ForUm

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