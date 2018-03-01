Печерский районный суд Киева избрал президенту ФК «Карпаты», бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«01.03.2018 следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Напомним, Дыминскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Нацполиция объявила его в розыск.

12 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей.

Как известно, 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В декабре с Борща были сняты обвинения в совершении смертельного ДТП и предъявлены обвинения по ст. 396 УК «Сокрытие преступления».

23 августа 2017 года член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву и обратно в страну не возвращался.

9 февраля Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей.