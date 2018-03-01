также в разделеОбщество
1 марта. Картина дня 49
Лидер союза венгров Закарпатья: Теракт в Ужгороде спровоцирован «антивенгерской кампанией» 19
Порошенко: Рада должна создать антикоррупционный суд весной 10
Апелляционный суд отказался отстранять Гаврилову от должности 19
Князев: Без изменений в УПК правоохранительная система будет парализована 57
СМИ: НАБУ обыскало кабинет судьи Линника, который отпустил Крысина 16
Крымскотатарскому активисту дали два года условно за пост в соцсети 17
СМИ: Сын замминистра образования участвовал в разбойном нападении 39
Рада обнародовала поименный список украинских политзаключенных 39
Насиров показал декларации с доходом в 6 гривен 51
Суд разрешил заочное расследование в отношении Поклонской 51
Главу РГА на Киевщине и его зама задержали на взятке в 1,3 миллиона 33
В Украине закрыли 6 аэропортов 54
В ОБСЕ недовольны продвижением ВСУ «в серой зоне» 110
Коболев получил два штрафа на 8 миллиардов 87
Медведчук: Евроинтергаторы потеряли доверие как международных партнеров, так и граждан Украины 43
15 областей Украины засыпает снегом 77
Сегодня – 75 годовщина Корюковской трагедии 132

Печерский районный суд Киева избрал президенту ФК «Карпаты», бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«01.03.2018 следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Напомним, Дыминскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Нацполиция объявила его в розыск.

12 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей.

Как известно, 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В декабре с Борща были сняты обвинения в совершении смертельного ДТП и предъявлены обвинения по ст. 396 УК «Сокрытие преступления». 

23 августа 2017 года член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву и обратно в страну не возвращался.

9 февраля Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги