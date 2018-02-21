Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании президенту ФК «Карпаты», бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Дыминского Николай Лысый.

«19 февраля 2018 Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 18 декабря 2017 года об избрании подозреваемому Диминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей», – отметил он.

Лысый подчеркнул, что по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Апелляционный суд Киева принял новое постановление, которым отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины о применении в отношении Дыминского меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Апелляционный суд дал надлежащую правовую оценку безосновательности избранной меры пресечения, а также нарушениям закона, допущенным при избрании меры пресечения. Фактически следователь и прокурор не имели права инициировать вопрос об избрании Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей, а у следственного судьи не было никаких оснований для удовлетворения такого ходатайства», – сообщил адвокат.

Также, по его словам, 8 февраля Печерский районный суд Киева отметил постановление ГПУ о закрытии о дела против охранника Дыминского Андрея Борща. «8 февраля 2018 года постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева постановление прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины Ярошенко В. от 07.12.2017 года отменено, а материалы уголовного производства возвращены Генеральной прокуратуре Украины для досудебного расследования», – подчеркнул Лысый.

Он отметил, что следственный судья пришел к выводу, что постановление прокурора от 7 декабря 2017 года о закрытии уголовного производства не соответствует требованиям законности и беспристрастности, не основывается на всестороннем и полном исследовании обстоятельств уголовного производства, ведь опровержение предъявленного Борщу подозрения требует дальнейшего досудебного расследования.

«Согласно постановлению следственного судьи при новом расследовании предстоит выполнить необходимые следственные действия по выяснению обстоятельств о наличии или отсутствии состава (события) преступления, в достаточном для установления объективной истины объеме и в зависимости от установленного принять законное и обоснованное решение о дальнейшем производстве по делу, которое в любом случае должно быть должным образом обоснованным, с всесторонним анализом фактических обстоятельств дела и доводов заявителя», – подытожил адвокат.

Напомним, Дыминскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Нацполиция объявила его в розыск.

12 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей.

Как известно, 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В декабре с Борща были сняты обвинения в совершении смертельного ДТП и предъявлены обвинения по ст. 396 УК «Сокрытие преступления».

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.