Граждан Украины, которые имеют польские корни и желают получить вид на жительство в Польше, спрашивают об их отношении к лидеру украинских националистов Степану Бандере и УПА, сообщает LIGA.net со ссылкой на польский телеканал Superstacja.

По данным СМИ, при получении вида на жительство для тех, кто не владеет картой поляка (документ, удостоверяющий польские корни или представление доказательств наличия польских корней, - Ред.), действуют также новые правила. Такую информацию подтвердила лидер организации Евромайдан Варшава Наталья Панченко.

В случае если аппликант колеблется или недостаточно четко высказывается по вопросам истории, то заявка отклоняется.

«У людей есть документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания, Польша», - сказала Панченко.

Например, один заявитель получил недавно отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.

Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, мужчина ответил: «А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого - своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал».

По словам некоторых украинских студентов, которые сейчас учатся в городах Польши, после принятия «закона о бандеризме» отношения к ним значительно ухудшилось. «Несколько человек националисты избили, особенно цепляются к парням, на украинском языке стараемся на улице не разговаривать вообще», - отметил студент Александр, имя которого изменено в целях безопасности.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

6 февраля его подписал президент Польши Дуда, одновременно направив его в Конституционный суд. Он опротестовал, в частности, формулировку, касающуюся «украинских националистов».

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.

В то же время глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Конституционный суд Польши может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить данный закон.