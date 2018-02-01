Сенат Польши около 03:00 (по киевскому времени) в четверг, 1 февраля, принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

За принятие этого законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), против - 23 сенаторов оппозиционных сил, двое сенаторов воздержались, сообщает Укринформ.

В течение дня в Сенате сначала в комиссиях, а затем на заседании верхней палаты парламента велась бурная дискуссия о том, каким будет содержание этого закона.

Депутаты оппозиции настаивали, что документ является неудачным и его нужно изменить, поскольку он вводит цензуру в Польше на ведение дискуссий в вопросе вины поляков за преступления во время Второй мировой войны и ухудшает отношения с другими странами, в частности Израилем и США.

В то же время провластные депутаты настаивали, что законопроект нужно принять с предложенными поправками, чтобы избежать ситуаций, когда Польшу и польский народ будут безосновательно обвинять в преступлениях против евреев в годы войны.

Напомним, 26 января Сейм Польши проголосовал за законопроект, которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов». Новый закон вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность фактом принятия Сеймом этого закона. Украинская сторона призвала польскую к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.

В МИД Польши ответили, что законодательное рассмотрение этого вопроса еще не завершено. В то же время в польском министерстве подчеркнули, что положения этого закона не будут распространяться на научную и творческую деятельность.

Изменения к этому законопроекту также привели к дипломатическому скандалу между Польшей и Израилем. По мнению Иерусалима, этот законопроект является плохим, поскольку запрещает критику поляков, которые могли быть причастны к убийствам евреев во время Второй мировой войны.

Варшава отвергает обвинения, настаивая, что речь идет лишь о защите доброго имени Польши и поляков и отвержение безосновательных обвинений об участии поляков в Холокосте.