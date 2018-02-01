также в разделеМир
ЧМ-2018 в России может сорвать саранча 57
СМИ: Главы трех разведслужб РФ недавно ездили в Вашингтон 50
СМИ: США неудачно испытали систему ПРО в Тихом океане 67
Atlantic Council: «Кремлевский доклад» неожиданно заменили перед утверждением 78
Германия разрешила строительство «Северного потока-2» 219
Трамп решил не закрывать тюрьму в Гуантанамо 28
Фигуранты «кремлевского доклада» за день потеряли $1,1 миллиарда 86
От Белого дома потребовали объяснить визит главного разведчика РФ в США 203
Трамп назвал РФ и Китай главными угрозами США 35
В Черное море вошел британский ракетный эсминец 56
Умер самый старый мужчина в мире 73
Медведев назвал нулевым значение «кремлевского доклада» нулевым 70
США введут новые санкции на основе «кремлевского доклада» 113
Путин призвал признать, что российские спортсмены употребляли допинг 78
США внесли акционеров Альфа-банка и Укрсоцбанка в «кремлевский доклад» 68
ЦРУ: Россия попытается вмешаться в ноябрьские выборы в США 43
США отказались от «черного списка» стран 45
Весельницкая, встречавшаяся с Трампом-младшим, вербовала швейцарского чиновника 61

Израиль сегодня примет решение об отзыве своего посла из Польши в ответ на одобрение польским Сенатом скандального законопроекта об Институте национальной памяти, который вызвал жесткую реакцию Израиля.

В связи с решением премьер министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль и дипломатическая миссия в Польше останется без посла.

Соответствующее решение может быть принято сегодня, 1 февраля, сообщило Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник, передает УНИАН.

«Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет», - пояснил источник издания.


Ранее Израиль резко раскритиковал польский законопроект. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал польские власти изменить формулировки закона. Он указал, что Израиль никогда «не примет никаких ограничений на исследование исторической правды».

Израильский посол в Варшаве Анна Азари заявила, что ее страна понимает, кто создал Освенцим и другие концентрационные лагеря, все знают, что это были не поляки, но израильская сторона рассматривает новый законопроект как возможность наказания за свидетельства жертв Холокоста.

Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов». 

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги