Израиль сегодня примет решение об отзыве своего посла из Польши в ответ на одобрение польским Сенатом скандального законопроекта об Институте национальной памяти, который вызвал жесткую реакцию Израиля.



В связи с решением премьер министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль и дипломатическая миссия в Польше останется без посла.

Соответствующее решение может быть принято сегодня, 1 февраля, сообщило Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник, передает УНИАН.

«Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет», - пояснил источник издания.



Ранее Израиль резко раскритиковал польский законопроект. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал польские власти изменить формулировки закона. Он указал, что Израиль никогда «не примет никаких ограничений на исследование исторической правды».

Израильский посол в Варшаве Анна Азари заявила, что ее страна понимает, кто создал Освенцим и другие концентрационные лагеря, все знают, что это были не поляки, но израильская сторона рассматривает новый законопроект как возможность наказания за свидетельства жертв Холокоста.

Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти.