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Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой «бандеровской идеологии».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Do Rzeczy.

В пятницу в Сейме прошло третье чтение пакета законопроектов, которыми предусмотрены изменения в закон об Институте национальной памяти. Среди них был и законопроект о запрете «бандеровской идеологии» в Польше.

«За» проголосовали большинство депутатов - 279 из 414. За проект проголосовали все депутаты PiS, Kukiz'15 i PSL. Поддержали документ и несколько депутатов оппозиции.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

За отрицание «преступлений бандеровцев» предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Фракция Kukiz'15 представила свой проект больше года назад, однако некоторое время он был заморожен. Депутаты должны были взяться за него в ноябре, но в последний момент этот пункт был изъят из повестки дня. По неофициальной информации, тогда речь шла о том, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Напомним, в ноябре 2017 года тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что, что Польша внедрит «черные списки» украинцев, которые «носят мундиры СС Галичина», или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине. 

Позже глава Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек заявил, что Варшава не может указывать Киеву, каких героев выбирать, но о «преступлениях УПА» против поляков на Волыни молчать тоже не может.
ForUm

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