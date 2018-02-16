На выходных в Украине ожидается похолодание, в воскресенье почти по всей стране пройдет снег.

Согласно данным Погода УНИАН, в столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -2°, днем +1°. В воскресенье пройдет снег, -5°...+2°.

Во Львове завтра без осадков, ночью -3°, днем +1°. В воскресенье снегопад, -9°…+1°.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +1°, переменная облачность. В воскресенье ночью -7°, днем +1°, пройдет снег.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -4°...0°. В воскресенье до -8°, снегопад.

В Одессе на выходных пасмурно. В субботу температура ночью -4°, днем +6°. В воскресенье -2°...+4°.

В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье -7°...-1°, также ожидаются осадки.

В Днепре в субботу сильный снег. Температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -4°...0°.

В Симферополе завтра без осадков, -1°...+5°. В воскресенье -4°...+3°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до -3°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье температура до -3°, пасмурно.

В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -1°, днем +1°. В воскресенье -6°...+2°, без осадков.

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -12°. В воскресенье пройдет снег, ночью -11°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -4°, днем +4°. В воскресенье пройдет снег, ночью -6°, днем до +1°.

В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до +3°. В воскресенье температура до -5°, снегопад.

В Сваляве завтра без осадков, -3°, в воскресенье пройдет снег, температура воздуха -11° …+3°.