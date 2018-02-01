Президент Украины Петр Порошенко обеспокоен принятием Сенатом Польши закона об Институте национальной памяти, который предусматривает, среди прочего, наказание за «преступления украинских националистов».

«Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов», - написал Глава государства в Facebook.

По ловам Порошенко, оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы.

«Мы прежде всего помним наши общие победы и борьбу против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

«Призываю Польшу к объективности и диалогу. Только вместе победим», - резюмировал Порошенко.

Напомним, 26 января Сейм Польши проголосовал за законопроект, которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов». Новый закон вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

МИД Украины также выразил глубокую обеспокоенность фактом принятия Сеймом этого закона. Украинская сторона призвала польскую к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.

Изменения к этому законопроекту привели к дипломатическому скандалу между Польшей и Израилем. По мнению Иерусалима, этот законопроект является плохим, поскольку запрещает критику поляков, которые могли быть причастны к убийствам евреев во время Второй мировой войны. После критики Израиля президент Польши Анджей Дуда собирается тщательно проанализировать законопроект.

Варшава отвергает обвинения, настаивая, что речь идет лишь о защите доброго имени Польши и поляков и отвержение безосновательных обвинений об участии поляков в Холокосте.

Сенат Польши около 03:00 в четверг, 1 февраля, принял без поправок закон об Институте национальной памяти.