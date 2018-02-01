также в разделеПолитика
Гаевский: Единственным здравым советом Манафорта Януковичу мог бы стать референдум по НАТО 8
США призвали Польшу пересмотреть скандальный закон об Институте нацпамяти 52
Сенат Польши ночью проголосовал за запрет «бандеровской идеологии» 86
Гужва попросил политубежище в Австрии 72
Сенат Польши без поправок поддержал закон о запрете «бандеризма» 87
Еще 4 страны присоединились к продлению санкций ЕС против РФ 92
Премьер Эстонии поблагодарил Порошенко за исключение страны из списка офшоров 29
Гройсман предложил Порошенко уволить главу «Укроборонпрома» 62
ГПУ объявила в розыск Азарова 88
Кабмин уволил Насирова 57
Госдеп: Процесс введения новых санкций против РФ только начинается 86
Stratfor: Решение о миротворцах на Донбассе будет принято после выборов в РФ 71
Климкин: «Кремлевский доклад» должен заставить РФ согласиться на миротворцев на Донбассе 74
Порошенко ждет от ЕС своего «кремлевского доклада» 89
Луценко: Я – политически назначенный прокурор 51
«Кремлевский доклад»: Москва пока воздержится от ответных шагов 27
Песков: Фигуранты «кремлевского доклада» названы врагами США 80
Премьеры восточногерманских земель потребовали ослабить санкции против РФ 50

Президент Украины Петр Порошенко обеспокоен принятием Сенатом Польши закона об Институте национальной памяти, который предусматривает, среди прочего, наказание за «преступления украинских националистов».

«Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов», - написал Глава государства в Facebook.

По ловам Порошенко, оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны  и категорически неприемлемы.

«Мы прежде всего помним наши общие победы и борьбу против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

«Призываю Польшу к объективности и диалогу. Только вместе победим», - резюмировал Порошенко.

Напомним, 26 января Сейм Польши проголосовал за законопроект, которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов». Новый закон вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

МИД Украины также выразил глубокую обеспокоенность фактом принятия Сеймом этого закона. Украинская сторона призвала польскую к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.

Изменения к этому законопроекту привели к дипломатическому скандалу между Польшей и Израилем. По мнению Иерусалима, этот законопроект является плохим, поскольку запрещает критику поляков, которые могли быть причастны к убийствам евреев во время Второй мировой войны. После критики Израиля президент Польши Анджей Дуда собирается  тщательно проанализировать законопроект.

Варшава отвергает обвинения, настаивая, что речь идет лишь о защите доброго имени Польши и поляков и отвержение безосновательных обвинений об участии поляков в Холокосте.

Сенат Польши около 03:00  в четверг, 1 февраля, принял без поправок закон об Институте национальной памяти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги