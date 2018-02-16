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Кассационный административный суд в составе Верховного суда приостановил рассмотрение кассации адвоката лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили Руслана Чорнолуцкого на решение апелляционного суда об обжаловании указа Президента Петра Порошенко о гражданстве Саакашвили из-за ходатайства об отводе коллегии судей.

Такое решение объявила председательствующая судья по делу Раиса Ханова.

«Передать заявление об отводе на автоматизированном распределении для определения в порядке, установленном ст.31 Кодекса административного судопроизводства Украины, судье, которой решать это заявление. Приостановить производство до решения вопроса о рассмотрении заявления об отводе состава суда другим судьей», - сказала она, сообщает Укринформ.

Среди причин для отвода адвокат Чернолуцкий назвал возможное вмешательство в автораспределение назначения коллегии судей для рассмотрения иска.

Он также заявил, что судья Ханова принимала участие в резонансном деле в отношении судьи Александра Волкова.

«Есть положительное решение Европейского суда по правам человека относительно Александра Волкова, где указывается, что коллегия, которая рассматривала это дело в 2010 году, принимала решение с нарушением», - сказал адвокат.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября 2017 года стало известно, что ГФС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.

5 февраля Апелляционный суд Киева подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

12 февраля его депортирован в Польшу. Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство. 
ForUm

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