также в разделеПолитика
Гаевский: Единственным здравым советом Манафорта Януковичу мог бы стать референдум по НАТО 7
Порошенко раскритиковал польский закон о запрете «бандеризма» 54
Сенат Польши ночью проголосовал за запрет «бандеровской идеологии» 86
Гужва попросил политубежище в Австрии 72
Сенат Польши без поправок поддержал закон о запрете «бандеризма» 87
Еще 4 страны присоединились к продлению санкций ЕС против РФ 92
Премьер Эстонии поблагодарил Порошенко за исключение страны из списка офшоров 29
Гройсман предложил Порошенко уволить главу «Укроборонпрома» 62
ГПУ объявила в розыск Азарова 88
Кабмин уволил Насирова 57
Госдеп: Процесс введения новых санкций против РФ только начинается 86
Stratfor: Решение о миротворцах на Донбассе будет принято после выборов в РФ 71
Климкин: «Кремлевский доклад» должен заставить РФ согласиться на миротворцев на Донбассе 74
Порошенко ждет от ЕС своего «кремлевского доклада» 89
Луценко: Я – политически назначенный прокурор 51
«Кремлевский доклад»: Москва пока воздержится от ответных шагов 27
Песков: Фигуранты «кремлевского доклада» названы врагами США 80
Премьеры восточногерманских земель потребовали ослабить санкции против РФ 50

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти, сообщает DW.

«Госдепартамент США обеспокоен возможными последствиями польского законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту. Польские власти должны проверить, какое влияние этот закон окажет «на свободу слова и на партнерские отношения с США», - заявила в среду, 31 января, представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Мы понимаем, что такие выражения как «польские лагеря смерти» ведут к ошибкам и могут ранить», - отметила Науэрт.

Она предположила, что законопроект может повредить свободной научной дискуссии.

К тому же, по ее словам, закон не может не повлиять на стратегические интересы Польши – в частности, на взаимоотношения с США и Израилем.

«Нашими несогласиями воспользуются наши противники», - подчеркнула Науэрт.

Ранее Израиль резко раскритиковал польский законопроект. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал польские власти изменить формулировки закона. Он указал, что Израиль никогда «не примет никаких ограничений на исследование исторической правды».

Израильский посол в Варшаве Анна Азари заявила, что ее страна понимает, кто создал Освенцим и другие концентрационные лагеря, все знают, что это были не поляки, но израильская сторона рассматривает новый законопроект как возможность наказания за свидетельства жертв Холокоста.

После критики Израиля президент Польши Анджей Дуда собирается  тщательно проанализировать законопроект. В то же время, по словам его пресс-секретаря Кшиштофа Лапиньского, Варшава не делает ничего кроме как «борется за правду».

И верхняя, и нижняя палаты парламента Польши уже одобрили поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП). Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки «польские лагеря смерти».

Закон также вводит штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги