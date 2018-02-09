Экс-депутат Александр Шепелев заявляет, что неизвестные задержали его несколько дней назад и выбивали из него информацию о представителях властей.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в ожидании возвращения судьи из совещательной комнаты.

Он заявил, что находясь за границей писал в Украину и хотел вернуться, ждал ответа.

«Вчера меня только задержали. До этого за несколько дней меня арестовали. Украли, можно сказать – мешок на голову, в машину. Представились военной прокуратурой, спецотдел. Держали два дня непонятно где, непонятно в каком гараже», - сказал он, сообщает «Украинская правда».

«Требовали от меня информацию на действующую власть: Порошенко, Тимошенко, Турчинова, по олигархам. При этом меня постоянно били», - сказал Шепелев и добавил, что после этого его «помыли, зашили, переодели в другую одежду».

Он также сказал, что пока находился там, люди, задержавшие его, постоянно созванивались с кем-то по телефону и называли фамилии: Сергей Дядечко, Аркадий Пермяков.

Шепелев сказал, что после этого он оказался в лесу в районе Конча-Заспы на 40-50-ом километре.

После этого, по его словам, по анонимному звонку там оказалась СБУ.

«Меня привезли на Аскольдов переулок», - добавил он.

Дальше Шепелев не успел договорить, потому что в зал вернулся суд.

Напомним, сотрудники СБУ 8 февраля задержали под Киевомбывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств.

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».

В Печерский райсуд, который должен избрать ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.

В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что прокуратура установила доказательства сотрудничества бывшего народного депутата с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Как известно, Дело против Шепелева было возбуждено в 2012 году. Экс-депутат от БЮТ был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. Позже его экстрадировали в Украину и арестовали. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он сбежал в июле 2014 года. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розыск сбежавшего депутата. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. В августе 2016 года он вышел из российского СИЗО.

3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в экстрадиции из-за его сотрудничества с ФСБ.

В Украине Шепелеву инкриминируют причастность к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также участие совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в совершении покушения на убийство бывшего акционера «Родовидбанка» Сергея Дядечко.