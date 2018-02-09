Реализация Минских соглашений на данный момент зашла в тупик, поэтому необходимо принять конкретные шаги, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Об этом идет речь в коммюнике для прессы, обнародованном Елисейским дворцом по результатам телефонного разговора президента Франции Эмануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

«Реализация Минских договоренностей зашла в тупик, поэтому необходимо принять конкретные шаги, чтобы изменить ситуацию к лучшему и облегчить страдание населения на базе консолидации режима прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией», - говорится в документе.

Во время разговора Макрон также призвал Путина поспособствовать в прекращении использования оружия массового поражения в Сирии, сообщает Укринформ.

«Макрон обратился к Путину с просьбой сделать все для того, чтобы положить конец ухудшению гуманитарной ситуации в восточной части Гути и в Идлибе, и выразил обеспокоенность по поводу применения хлора против гражданского населения в Сирии в течение последних недель», - указывается в коммюнике.

Макрон отметил необходимость начала переговоров под эгидой ООН для установления в Сирии мира, стабильности и единства.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что совместно с мощной международной проукраинской коалицией нужно заставить Россию полностью выполнить Минские соглашения.