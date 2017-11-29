Во вторник, 28 ноября, Приморский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении от занимаемой должности директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Руководителя детского учреждения подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия – гибель трех детей во время пожара в лагере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

«Прокуратура в дальнейшем будет отстаивать принципиальную и последовательную позицию в суде – подозреваемый директор детского учреждения должен находиться под стражей без права на залог. Поскольку, учитывая тяжесть последствий преступления - гибель людей, определение альтернативы не может быть оправдано состоянием здоровья подозреваемого», - заявили в прокуратуре.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога. Однако в ноябре он вышел под залог в 128 тыс. грн.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки.

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей.