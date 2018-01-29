Мэр Киева Виталий Кличко передал символические ключи от «Евровидения» мэру Лиссабона Фернандо Медине. Этой весной португальская столица будет принимать песенный конкурс, сообщает пресс-служба КГГА.

«Когда в 2016 году Джамала победила на «Евровидении», я буквально прыгал от радости. И мы все были ей благодарны. Ведь мир снова услышал об Украине, оценил ее талант, музыку и душу! Мы радовались возможности в очередной раз представить миру наш красивый город. Ведь Киев уже второй раз принимал «Евровидение», - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что и организаторы, и все участники и гости остались довольны и высоко оценили проведение «Евровидения» в Киеве.

«Поэтому с высоко поднятой головой мы сегодня передаем ключи от конкурса Лиссабону. Благодаря Сальвадора Собралу и его душевной джазовой балладе прошлого года Португалия впервые победила в конкурсе. Мы передаем Лиссабону эстафету», - сказал Кличко.

«Очень надеюсь, что через год Лиссабон вернет ключи от «Евровидения» снова Киеву», - пошутил мэр.

Напомним, впервые «Евровидение» будут вести 4 женщины.