В финале национального отбора от Украины на «Евровидение-2018» победил певец Melovin.

Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители - наивысший балл, шестерку, сообщает УНИАН.

Напомним, «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.

Украина будет выступать во втором полуфинале «Евровидения-2018». По результатам жеребьевки выступит последним.



