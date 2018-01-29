В Украине необходимо или урегулировать статус криптовалюты, или официально запретить ее оборот. Об этом заявил руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции, сообщает отдел коммуникации НПУ.

По данным ведомства, специалисты из киберполиции сообщают, что де-факто, по всем признакам криптовалюта может относится к электронным деньгами - единиц стоимости, которые хранятся на электронном устройстве и принимаются как средство платежа. В то же время контроль за ее транзакциями обеспечивается криптографической защитой.

«Поэтому, несмотря на то, что по своей сущности существование и обращение криптовалюты базируется на основах финансовой пирамиды, киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты в Украине, а также процесса ее майнинга (как минимум, это приравнять ее к электронным деньгам). Также поддерживается и идея использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах», – подчеркнули в департаменте.

«Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалюты, а также внедрение необходимого налогообложения операций по покупке и продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютних бирж и пунктов обмена криптовалюты», - отметил Демедюк.

По его словам, сегодня урегулирование пользования криптовалюты в Украине является весьма актуальным вопросом. Поскольку обращение криптовалюты и их статус в Украине не определен, злоумышленники активно используют ее для анонимизации своих преступных действий. В то же время, граждане все чаще становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты от правоохранительных органов.

Демедюк также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, так как основной проблемой правоохранительных органов в мире является именно подтверждение права владельца кошелька на его собственность. А значит и определения его потерпевшим.

«В случае невозможности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее оборот. Чтобы каждый знал о том, что покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение убытков», - отметил Демедюк, добавив, что для легализации и урегулирования криптовалютних технологий в Украине киберполиция готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными ведомствами и организациями.

Как ранее сообщал ForUm, Национальный банк Украине не признает криптовалюты ни валютой, ни платежным средством.