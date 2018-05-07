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Вечером в воскресенье, 6 мая, в столице Португалии Лиссабоне прошла церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2018».

Церемония состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии, сообщает «Новое время»

Участники конкурса прошли по голубой дорожке.

Первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2018» состоится в Лиссабоне (Португалия) 8 мая, второй полуфинал – 10 мая, а финал – 12 мая.

Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.

 
ForUm

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