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В Лиссабоне (Португалия) завершился первый полуфинал «Евровидения-2018». В финал конкурса проходят:

  • Австрия
  • Эстония
  • Кипр
  • Литва
  • Израиль
  • Чехия
  • Болгария
  • Албания
  • Финляндия
  • Ирландия

В первом полуфинале также участвовали представители Исландии, Македонии, Хорватии, Азербайджана, Бельгии, Беларуси, Армении, Греции, Швейцарии, однако они не попали в финал.

Напомним, второй полуфинал «Евровидения-2018» состоится 10 мая, в котором выступит представитель Украины Melovin, а финал песенного конкурса – 12 мая.  
ForUm

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