В Лиссабоне (Португалия) завершился первый полуфинал «Евровидения-2018». В финал конкурса проходят:

Австрия

Эстония

Кипр

Литва

Израиль

Чехия

Болгария

Албания

Финляндия

Ирландия

В первом полуфинале также участвовали представители Исландии, Македонии, Хорватии, Азербайджана, Бельгии, Беларуси, Армении, Греции, Швейцарии, однако они не попали в финал.

Напомним, второй полуфинал «Евровидения-2018» состоится 10 мая, в котором выступит представитель Украины Melovin, а финал песенного конкурса – 12 мая.