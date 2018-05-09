В Лиссабоне (Португалия) завершился первый полуфинал «Евровидения-2018». В финал конкурса проходят:
- Австрия
- Эстония
- Кипр
- Литва
- Израиль
- Чехия
- Болгария
- Албания
- Финляндия
- Ирландия
В первом полуфинале также участвовали представители Исландии, Македонии, Хорватии, Азербайджана, Бельгии, Беларуси, Армении, Греции, Швейцарии, однако они не попали в финал.
Напомним, второй полуфинал «Евровидения-2018» состоится 10 мая, в котором выступит представитель Украины Melovin, а финал песенного конкурса – 12 мая.
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