Победителем «Евровидения-2018» стала представительница Израиля Netta с песней «TOY». В финале песенного конкурса, который состоялся 12 мая в Лиссабоне (Португалия), Netta получила 529 баллов от жюри и зрителей из разных стран. Это четвертая победа Израиля в конкурсе, сообщает Общественное.
Представитель Украины MЕLOVIN занял 17-е место, набрав 130 баллов по итогам голосования. От жюри певец получил 11 баллов, от зрителей – 119 баллов.
Второе место в финале песенного конкурса из 436 баллами заняла представительница Кипра Eleni Foureira с песней «Fuego».
На третьем месте – представитель Австрии Cesar Sampson, который исполнял песню «Nobody But You». По результатам голосования жюри и зрителей он получил 342 балла.
Общие результаты голосования таковы:
1. Израиль. Netta «TOY» - 529
2. Кипр. Eleni Foureira «Fuego» - 436
3. Австрия. Cesar Sampson «Nobody But You» - 342
4. Германия. Michael Schulte «You Let Me Walk Alone» - 340
5. Италия. Ermal Meta, Fabrizio Moro «Non mi avete fatto niente» - 308
6. Чехия. Mikolas Josef «Lie to Me» - 281
7. Швеция. Benjamin Ingrosso «Dance You Off» - 274
8. Эстония. Elina Nechayeva «La Forza» - 245
9. Дания. Rasmussen «Higher Ground» - 226
10. Молдова. DoReDos «My Lucky Day» - 209
11. Албания. Eugent Bushpepa «Mall» - 184
12. Литва. Ieva Zasimauskait «When We're Old» - 181
13. Франция. Madame Monsieur «Mercy» - 173
14. Болгария. EQUINOX «Bones» - 166
15. Норвегия. Alexander Rybak «That's How You Write А Song» - 144
16. Ирландия. Ryan O'Shaughnessy «Together» - 136
17. Украина. MÉLOVIN «Under The Ladder» - 130
18. Нидерланды. Waylon «Outlaw in 'Em» - 121
19. Сербия. Sanja Ilić & Balkanika «Nova deca» - 113
20. Австралия. Jessica Mauboy «We Got Love» - 99
21. Венгрия. AWS «Viszlát nyár» - 93
22. Словения. Lea Sirk «Hvala, ne» - 64
23. Испания. Amaia & Alfred «Tu Canción» - 61
24. Великобритания. SuRie «Storm» - 48
25. Финляндия. Saara Aalto «Monsters» - 46
26. Португалия. Claudia Pascoal «В jardim» - 39
Всего в финале песенного конкурса приняли участие 26 стран: Украина, Испания, Словения, Литва, Австрия, Эстония, Норвегия, Португалия, Великобритания, Сербия, Германия, Албания, Франция, Чехия, Дания, Австралия, Финляндия, Болгария, Молдова, Швеция Венгрия, Израиль, Нидерланды, Ирландия, Кипр и Италия.
Победителя «Евровидения-2018», как и в прошлом году, определяли по результатам голосования национальных жюри и телезрителей. Их оценки составляли равные части общего результата.
Следующий – 64-й – конкурс «Евровидение-2019» состоится в Израиле.
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