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Победителем «Евровидения-2018» стала представительница Израиля Netta с песней «TOY». В финале песенного конкурса, который состоялся 12 мая в Лиссабоне (Португалия), Netta получила 529 баллов от жюри и зрителей из разных стран. Это четвертая победа Израиля в конкурсе, сообщает Общественное.

Представитель Украины MЕLOVIN занял 17-е место, набрав 130 баллов по итогам голосования. От жюри певец получил 11 баллов, от зрителей – 119 баллов.

Второе место в финале песенного конкурса из 436 баллами заняла представительница Кипра Eleni Foureira с песней «Fuego».

На третьем месте – представитель Австрии Cesar Sampson, который исполнял песню «Nobody But You». По результатам голосования жюри и зрителей он получил 342 балла.

Общие результаты голосования таковы:

    1. Израиль. Netta «TOY» - 529

    2. Кипр. Eleni Foureira «Fuego» - 436

    3. Австрия. Cesar Sampson «Nobody But You» - 342

    4. Германия. Michael Schulte «You Let Me Walk Alone» - 340

    5. Италия. Ermal Meta, Fabrizio Moro «Non mi avete fatto niente» - 308

    6. Чехия. Mikolas Josef «Lie to Me» - 281

    7. Швеция. Benjamin Ingrosso «Dance You Off» - 274

    8. Эстония. Elina Nechayeva «La Forza» - 245

    9. Дания. Rasmussen «Higher Ground» - 226

    10. Молдова. DoReDos «My Lucky Day» - 209

    11. Албания. Eugent Bushpepa «Mall» - 184

    12. Литва. Ieva Zasimauskait «When We're Old» - 181

    13. Франция. Madame Monsieur «Mercy» - 173

    14. Болгария. EQUINOX «Bones» - 166

    15. Норвегия. Alexander Rybak «That's How You Write А Song» - 144

    16. Ирландия. Ryan O'Shaughnessy «Together» - 136

    17. Украина. MÉLOVIN «Under The Ladder» - 130

    18. Нидерланды. Waylon «Outlaw in 'Em» - 121

    19. Сербия. Sanja Ilić & Balkanika «Nova deca» - 113

    20. Австралия. Jessica Mauboy «We Got Love» - 99

    21. Венгрия. AWS «Viszlát nyár» - 93

    22. Словения. Lea Sirk «Hvala, ne» - 64

    23. Испания. Amaia & Alfred «Tu Canción» - 61

    24. Великобритания. SuRie «Storm» - 48

    25. Финляндия. Saara Aalto «Monsters» - 46

    26. Португалия. Claudia Pascoal «В jardim» - 39

Всего в финале песенного конкурса приняли участие 26 стран: Украина, Испания, Словения, Литва, Австрия, Эстония, Норвегия, Португалия, Великобритания, Сербия, Германия, Албания, Франция, Чехия, Дания, Австралия, Финляндия, Болгария, Молдова, Швеция Венгрия, Израиль, Нидерланды, Ирландия, Кипр и Италия.

Победителя «Евровидения-2018», как и в прошлом году, определяли по результатам голосования национальных жюри и телезрителей. Их оценки составляли равные части общего результата.

Следующий – 64-й – конкурс «Евровидение-2019» состоится в Израиле.
ForUm

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