Апелляционный суд Англии будет рассматривать апелляцию по «долгу Януковича» в течение четырех-пяти дней, начиная с понедельника 22 января 2018 года.

Интересы Украины будет представлять Алекс Гербе с международной юридической фирмы «Квинн Эммануэль Ургухарт энд Салливан Ю.Кей Эл.Эл.Пи», по поручению которого будут действовать королевские адвокаты Банким Сэнки, Саймон Эйтрилл и Бен Джеффри.

По результатам слушания Апелляционный суд с большой вероятностью возьмёт время - около шести месяцев - на вынесение решения, сообщает «Экономическая правда».

Напомним, в декабря 2013 года доверенное лицо The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. обратилось с настоящим иском против Украины в интересах Российской Федерации.

Украина возражает против требований России гасить долг, ссылаясь в том числе на то, что Россия осуществляла на Украину незаконное давление. В марте 2017 английский суд первой инстанции позволил рассматривать дело в порядке упрощенного производства.

Также Суд пришел к выводу, что Украина имела законную дееспособность заключать договоры по облигациям, а политическая часть аргументов Украины по принуждению и давлению не может рассматриваться в судебном порядке, то есть не могут быть рассмотрены английским судом.

После этого Украина обратилась за получением и получила разрешение на апелляционное обжалование всех негативных выводов в решении суда первой инстанции.

Напомним, 29 марта 2017 года в Минфине России заявили, что Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить РФ «долг Януковича».

23 июня Министерство финансов Украины обжаловало в английском Апелляционном суде решение Высокого суда Лондона по спору с Россией по евробондам на сумму 3 млрд долл.

Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.