Защита осужденного к 10 годам тюрьмы россиянина Виктора Агеева обжаловала приговор. Об этом заявил его адвокат Виктор Чевгуз, сообщают Українські Новини.

«Я подал апелляционную жалобу», - сказал он.

Таким образом, приговор не вступил в силу по истечению 30-дневного срока.

Чевгуз прогнозирует, что рассмотрение дела состоится в середине марта.

В апелляционной жалобе адвокат просит снять с Агеева обвинение в террористической деятельности и переквалифицировать на участие в незаконных вооруженных формированиях.

При этом Чевгуз в своей апелляции не просит снять с подсудимого обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Напомним, в конце января Новоайдарский суд Луганской области приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы.

Согласно приговору, в феврале 2017 года гражданин РФ Агеев через объявления в сети Интернет узнал о наборе на службу по контракту в террористическую организацию «Луганская народная республика».

17 марта 2017 года Агеев прибыл в Луганск, 18 марта прошел медицинскую комиссию и подписал контракт о прохождении службы в должности пулеметчика отдельной разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады «народной милиции» «ЛНР».

24 июня 2017 года военнослужащие Вооруженных сил Украины обнаружили и задержали Агеева и еще 3 его сослуживцев в одном из дачных домов садового общества «Ландыш», расположенного на территории Крымского сельского совета Новоайдарского района Луганской области.

Одним из доказательств, исследованным в суде, был изъятый у Агеева военный билет, выданный военным комиссариатом Алтайского края РФ по Топчихинскому и Калшанскому районах. Согласно военному билету, подсудимый был призван на военную службу в российскую армию 21 мая 2015 года и уволен со службы 21 мая 2016 года.