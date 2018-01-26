Апелляционный суд Англии отложил вынесение решения в судебном процессе по «долгу Януковича», сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания апелляционной жалобы, поданной Украины на решение, вынесенное в марте 2017 в порядке упрощенного производства английским Высоким судом в пользу доверительного управляющего (трасти), действующего в интересах Российской Федерации, в судебном процессе по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов США, которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года.

В Минфине подчеркнули, что в течение 5 дней, пока длилось заседание, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда.

По данным ведомства, после завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок. О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения.

«Украина доверяет английскому судопроизводству и, как и раньше, уверена в достижении положительного результата судебного процесса, который был начат по указанию России в целях реализации масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины. Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России до окончательного завершения судебного процесса», – сказано в сообщении.

Напомним, 29 марта 2017 года в Минфине России заявили, что Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить РФ «долг Януковича».

23 июня Министерство финансов Украины обжаловало в английском Апелляционном суде решение Высокого суда Лондона по спору с Россией по евробондам на сумму 3 млрд долл.

Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.