Кабинет Министров Украины прогнозирует рост показателя средней заработной платы в Украине по итогам года до 10 тыс. грн. Об этом в интервью изданию «Новое время» сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы вышли на среднюю зарплату по стране (по итогам 2017 года) в 7,4 тыс. грн. Сейчас уже более 8 тыс. грн. Считаем, что в этом году она будет 10 тыс. грн», - сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что рост доходов происходит и будет происходить быстрее роста цен.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год.