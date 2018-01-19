В Международном валютном фонде продолжают настаивать на пересмотре законопроекта об антикоррупционном суде. Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс во время брифинга.

«В письме, которое было отправлено органам власти Украины, выражена обеспокоенность МВФ несоответствием некоторых положений законопроекта обязательствам Украины по программе (МВФ. - Ред) и рекомендациям Венецианской комиссии. Теперь мы надеемся, что власти учтут эти опасения со стороны сотрудников МВФ и изменят законопроект между чтениями в парламенте», - сказал он, сообщает «Экономическая правда».

«Учитывая влияние на макроэкономические показатели, создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии с самого начала было весомой частью программы сотрудничества МВФ с Украиной», - напомнил Райс.

Кроме того, он анонсировал встречу директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард с президентом Петром Порошенко на форме в Давосе.

«Мадам Лагард и президент Порошенко планируют встретиться в Давосе, которые они делали это во время предыдущих форумов. Что они обсудят? Это уж как они сами решат. Но я думаю, что они обсудят последние события и перспективы реформ в Украине», - сказал Райс.

Напомним, Международный валютный фонд официально уведомил украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суде (АКС) в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, также направила в Верховную Раду и Администрацию Президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о антикоррупционном суде в редакции, предложенной Президентом.

Европейский Союз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что Президент подал законопроект об антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

В свою очередь в Администрации Президента заявили, что президентский проект закона о разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко заявила, что законопроект суде будет изменен с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и Международного валютного фонда.