Адвокат боевика «Донецкой народной республики» Вадима Погодина, осужденного в ноябре 2017 года до пожизненного заключения за убийство 16-летнего Степана Чубенко из Краматорска, подал апелляционную жалобу.

Об этом Громадському сообщила мать погибшего Сталина Чубенко. По словам женщины, адвокат Погодина Андрей Туренок просит суд пересмотреть приговор.

«Адвокат Погодина подал апелляцию. Потому что его не все устраивает в материалах дела. Говорит, что свидетели надуманные, что их не допрашивали. Он считает, что приговор некорректно вынесен, очень строгий», - сказала Чубенко.

Донецкий апелляционный суд в городе Бахмут будет рассматривать апелляцию Андрея Туренко 8 февраля.

Сталина Чубенко в Facebook обратилась к Президенту Украины, прокуратуре, депутатам, журналистам, Интерполу с просьбой собрать круглый стол для формирования плана дальнейших действий.

«Давайте соберем круглый стол, наметим план дальнейших совместных действий, чтобы Погодин, опасный серийный убийца и свидетель, который много знает о переброске на Донбасс в июле 2014-го года комплекса «Бук», а также его заместитель Москалев были экстрадированы в Украину и понесли справедливое наказание за свои «подвиги», - написала она.

Напомним, в июле 2014 года в селе Кузнецово-Михайловка Донецкой области три человека убили 16-летнего Степана Чубенко, уроженца Краматорска. Следствие установило, что преступление совершили трое боевиков из батальона «Керчь» - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин (1969, 1971 и 1984 годов рождения). Двое из них – жители Донецка, один – из Макеевки. Преступники, по данным следствия, скрываются на оккупированной территории Украины и России.

В июне 2017 в оккупированной Ялте был задержан Вадим Погодин. В июле того же года Генеральная прокуратура обратилась к России с просьбой его выдачи, однако Погодина наоборот отпустили.

В ноябре 2017 суд в Торецке заочно приговорил к пожизненному заключению Погодина, Москалева и Сухомлинова.