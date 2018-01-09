В селе Демидов Вышгородского района Киевской области несколько десятков человек пришли проститься с Ириной Ноздровской, которую убили в конце прошлого года.
С погибшей прощаются дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи, сообщает «Украинская правда».
«Мы были хорошими знакомыми, поддерживали друг друга. Я просто в шоке, что так зверски можно было убить человека», - говорит знакомая погибшей Людмила Мартыненко.
Вся улица Советская запаркована машинами. Их здесь около полусотни. У дома постоянно дежурит экипаж скорой медицинской помощи.
Время от времени в дом заходят медики.
Также много полиции, патрулируют все село. У дверей дома, где жила Ноздровская, несколько погребальных венков от друзей. Рядом на столе портрет погибшей.
Люди несут красные розы.
Похоронят Ноздровскую на местном кладбище в центре села.
Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.
1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.
Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.
Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.
Задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия, который в сентябре 2015 года насмерть сбил сестру Ирины.
Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный признал вину, но не раскаивается.
В свою очередь адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются в том, что задержанный - реальный исполнитель преступления.
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