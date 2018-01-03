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По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Как сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович, по данным экспертизы можно исключить версию об изнасиловании.

«Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран», - сказал Жукович, сообщает УНИАН.

Кроме того, он опроверг слухи, распространяющиеся в соцсетях со вчерашнего вечера, что якобы бывший председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанського - осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году - с семьей выехал в Россию. «Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер», – отметил он.

Также он добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся в Украине.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность. 

Для расследования полицией создан специальный координационный штаб. 

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев взял расследование ее убийства под личный контроль

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.

 
ForUm

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