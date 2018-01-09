Адвокаты и родственники убитой юристки Ирины Ноздровской сомневаются в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления. Об этом в сообщил представитель стороны потерпевшей, адвокат Анатолий Худяков.

«Из СМИ нам стало известно, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия. Но и у нас, как у представителей стороны потерпевшей, и у родственников Ирины - ее дочери, в частности, - вызывает очень большое сомнение, что задержанный - реальный исполнитель», - заявил Худяков, сообщает «Украинская правда».

По его словам, данный задержанный - «самая легкая, простая версия, которая лежала на поверхности».

«Тело Ирины нашли недалеко от дома Россошанских. Нашли так, будто его никто не прятал. Т.е. его должны были оставить так, чтобы его нашли. Поэтому первые, к кому бы возникли вопросы - семья Россошанских», - отметил Худяков.

При этом он отметил, что ситуация с приговором по делу, которым занималась в последние годы Ирина о гибели ее сестры в результате ДТП с участием Дмитрия Россошанского, не была окончательной и его родственникам за последние 2 года «ничего не мешало совершить убийство».

«Говорить, что у Юрия Россошанского были мотивы - что Дмитрия посадили и в в деле поставлена точка, - нельзя. Защита Дмитрия может использовать закон об амнистии («Закон Савченко». - Ред.), и Дмитрий мог бы довольно быстро выйти по амнистии. Соответственно, мотив для его отца жестоко убивать Ноздровскую - очень «натянутый», - уверен адвокат.

Худяков добавил, что за годы расследования и за время суда Юрий Россошанский вел себя «достаточно сдержанно».

«Были комментарии, какие-то угрозы, но никто их, и Ирина в том числе, не воспринимал как имеющие последствия», - добавил он.

Адвокат подчеркнул, что у него и у адвокатов возникают «очень большие вопросы» в связи с тем, что правоохранители не дают им ознакамливаться с материалами дела.

«Не хотят ли от нас скрыть ... потому что мы мгновенно увидим, если доказательная база - слабая», - отметил Худяков.

«Однозначно одно - дело было подготовлено, а время - выбрано. Заказчиком и исполнителем. Исполнено грамотно», - заявил адвокат.

По данным Худякова, дело по факту убийства Ноздровской возбуждено по ч.1 ст.115 »Умышленное убийство» (до 15 лет заключения).



«На мой взгляд, здесь - ч.2 ст.115, где наказание - до пожизненного заключения. Но тяжесть наказания должна быть установлена с учетом того, каким способом было совершено преступление, по каким мотивам. На теле Ирины - 15 колотых ран», - заявил адвокат.

Он добавил, что родственники погибшей «хотели бы понимать реальную картину» в итоге расследования, а не «получить козла отпущения, на которого удобно повесить дело».

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия, который в сентябре 2015 года насмерть сбил сестру Ирины.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.