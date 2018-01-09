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С 9 января стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что регистрация продлится по 31 января.

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно самостоятельно на сайтах региональных центров оценивания качества образования.  

В УЦОКО подчеркнули, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета: 24 марта по украинскому языку и литературе, а 31 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языках.

Также отмечается, что участие в пробном внешнем независимом оценивании является платной услугой. 
ForUm

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