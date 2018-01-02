Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста Ирины Ноздровской, основной является ее профессиональная деятельность. Об этом 2 января сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

«Основные четыре (версии. – Ред.). Чтобы перечислить, профессиональная деятельность, вторая конкретизирована, по последнему делу по факту ДТП. Следующая версия – хулиганство. Еще одна версия – то, что ее кто-то хотел изнасиловать», – сказал он, сообщает 112 Украина.

Основной, по его словам, является первая версия.

«Сейчас мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло это убийство. Мы поставили эту версию как одну из первых на то, чтобы отрабатывать», – отметил Жукович.

Он также опроверг информацию о задержании и объявлении кому-либо о подозрении.

«Нет, мы просто проводили следственные действия, мы опрашиваем людей», – рассказал Жукович и добавил, что к бывшему мужу погибшей применили полиграф.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев взял расследование ее убийства под личный контроль.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.