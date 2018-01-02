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Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Ирины Ноздровской Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

После приезда адвоката в участок полиции мужчина сослался на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. До этого его спрашивали об отношениях с Ириной, сообщает Громадське.

«С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе», - рассказал Сергеев.

«Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно ... Но так вот оно теперь все. Я так любил ...», - сказал он, добавив, что в последний раз видел Ирину в августе 2017 года у метро.

«Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Незалежности. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их два было, как она их называла основными. Плюс она очень заботились о своей семье», - отметил Сергеев. На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений.

«Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать ... не знаю честно», - сказал он. Также

Виталий объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не как подозреваемого, о чем ранее заявил его отец Виктор Сергеев.

Ранее его отец заявил, снованием такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день убийства Ирины. Полиция считает, что основанием для преступления могло стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием раньше разошлись.

Он также сообщил, что авто Виталия забрали на экспертизу. Адвокат Анна Чернецкая отметила, что авто было изъято незаконно, потому что оформлено на Виталия, а согласие на изъятие давал отец.

Виктор Сергеев отметил, что в вечер исчезновения Ирины, 29 декабря, Виталий был дома, а последние три дня провел в селе Демидов с родителями Ирины.

В последний раз с Ириной говорила мама телефону, около 18 вечера. Тогда Ирина сказала, что едет в автобусе и ей неудобно говорить. Около 20:00 Виталию позвонил отец Ирины и сказал, что она не выходит на связь.

Примерно в 21:00 Виталий вместе с отцом отправились из Киева в село Демидов Вышгородского района искать ее и продолжали поиски до 5 утра.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным.

Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.
ForUm

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