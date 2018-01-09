Задержанный по подозрению в убийстве юристки Ирины Ноздровской признал вину, но не раскаивается. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Несколько слов по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. Ни о каком откровенном признании речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого», – отметил он.

По словам Аброськина, во время беседы после задержания он лично общался с подозреваемым в совершении преступления. «Мужчина не раскаивается в совершении и не собирается каяться. Подозреваемый сотрудничает со следствием, он признал вину, но не раскаивается», – подчеркнул он.

«Некоторые «специалисты» продолжают предоставлять свои советы, как должна вести себя полиция. Раскрытие преступлений – это супертяжелая работа по сбору вещественных доказательств, воспроизводству обстоятельств преступления, установлению лица, совершившего его, и дальнейшему задержанию. Нельзя задерживать человека, потому что «кто-то что-то слышал и додумал». Каждый должен заниматься своим делом. Может, некоторые просто никак не могут расстаться с прошлым, когда была «страна советов», вот и «советуют» до сих пор», – подытожил Аброськин.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия, который в сентябре 2015 года насмерть сбил сестру Ирины.

В свою очередь адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются в том, что задержанный - реальный исполнитель преступления.