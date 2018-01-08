Подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы», - подчеркнул он.

Яровой отметил, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда граждане будут возвращаться домой.

«Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом», - добавил замминистра.

Напомним, около 25 тысяч правоохранителей были привлечены к обеспечению правопорядка во время празднования Рождества.