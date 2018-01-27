Украине заработают патрульные подразделения дорожной полиции по Крыму и Севастополю. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Да, у нас будут работать такие подразделения, не надо удивляться. Они будут работать на разных участках, пока не будут освобождены полуостров от оккупантов, а затем перейдут на работу туда», - отметил министр.

Напомним, ранее Аваков заявил, что до конца 2018 года на дорогах Украины будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции.