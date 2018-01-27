До конца 2018 года на дорогах Украины будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Сейчас в учебных центрах находятся 2600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4000 километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов», - сказал Аваков.

По его словам, такое количество патрульных сможет охватить более 9000 километров дорог.