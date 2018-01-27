также в разделеОбщество
ГМС начала проверку всех лиц, получивших гражданство за годы независимости 46
МИД: Украинцы в результате теракта в Кабуле не пострадали 32
Патрульная полиция появится еще в двух городах Украины 57
Депутата Николавеского горсовета от «Оппоблока» выпустили под залог в 1 миллион 40
МВД запустит работу подразделений патрульной полиции по Крыму и Севастополю 58
Аваков заявляет о снижении уровня преступности 47
Супрун уверяет, что ситуация со вспышкой кори стабилизировалась 31
Порошенко: Боевики стали тише после информации о поставках американского оружия 37
26 января. Картина дня 87
Полторак рассказал, когда будет известна дата получения Javelin 41
В суд направили первое дело по проверке е-деклараций 56
РФ заблокировала расширение мандата СММ ОБСЕ на Донбассе 51
Курс наличного доллара упал, а евро – вырос 50
Столар «отжимает» ГПЗКУ у Гройсмана и Кононенко 64
Аваков: В Украине ежедневно задерживают одного-двух «нечистых» полицейских 36
В Карпатах заступили на службу горные патрульные 43
ВСП проверяет скандального судью Бобровника 35
В Украине заблокировали более 30 сайтов террористов 68

До конца 2018 года на дорогах Украины будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Сейчас в учебных центрах находятся 2600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4000 километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов», - сказал Аваков.

По его словам, такое количество патрульных сможет охватить более 9000 километров дорог.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги