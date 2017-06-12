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Дорожная полиция будет патрулировать трассы национального и международного значения. Об этом на брифинге заявил замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Дорожная патрульная полиция – это не отдельное подразделение, это такие же патрульные полицейские, которые несут службу на улицах городов. Также они будут нести службу на трассах международного и национального значения. Никакой отдельной структуры или отдельного подразделения нет», - сказал он, сообщает 112 Украина.

«Патрульные полицейские, которые будут нести службу на трассах международного и национального значения, будут реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения, общественной безопасности, но и на сообщения о правонарушениях, которые им будут передаваться, если это место будет находиться вдоль их маршрута патрулирования», - отметили в полиции.

По словам Белошицкого, в будущем планируется оборудовать автомобили современными камерами измерения скорости. «По результатам этого измерения будет осуществлена остановка транспортного средства и привлечение к ответственности на месте, а позже - по сообщениям. Сейчас полицейские будут реагировать на все нарушения безопасности и привлекать к ответственности в пределах тех полномочий, которые у них есть», - сказал он.

Напомним, в Украине с 12 июня запускают первые патрули дорожной патрульной полиции.

 
ForUm

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