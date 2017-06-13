Дорожная полиция пока патрулирует 10 основных магистралей Украины. К осени она заработает во всех городах страны. Чем она будет отличатся от ГАИ и как будет работать, узнавал сайт «Сегодня».

Как будет работать дорожная полиция

«Дорожники» будут находиться в постоянном движении без организации засад в кустах», - уверяет замдиректора департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. На первых порах полицейские будут патрулировать определенные участки дорог. В частности, они будут следить за трассами международного и государственного значения Киев-Харьков (отрезок трассы М-03), Киев-Зборов (отрезки трасс М-06, М-21, М-12, Н-02), Ягодин-Сарны (отрезок трассы М-07) и Луцк-Ковель (отрезок трассы М-19).

«Дорожная патрульная полиция – это не отдельное подразделение. Это такие же патрульные полицейские, которые несут службу на улицах городов. Так же они будут нести службу на трассах международного и национального значения. Никакой отдельной структуры или отдельного подразделения нет», – поясняет Белошицкий.

«Дорожники» смогут реагировать не только на нарушения ПДД и общественной безопасности, но и на сообщения о правонарушениях по маршруту их патрулирования. В ближайшее время для них оборудуют восемь постов на дорогах, где ранее располагалась ГАИ. Их назовут дорожными станциями патрульной полиции. В будущем автомобили дорожной полиции обеспечат современными камерами измерения скорости.

Как рассказали «Сегодня» в МВД, дорожная полиция полностью заменит ГАИ на дорогах за городом. «Работа дорожной полиции не будет в корне отличаться от задач патрульной, но станет более специализированной, — объяснил спикер МВД Артем Шевченко. — Патрульные работают в черте города, а дорожная полиция будет следить только на трассах государственного и международного значения».

Зарплату «дорожникам» планируют установить на том же уровне, как у патрульных полицейских — около 8 тыс. грн в месяц.

Какие обязанности и полномочия будут у дорожной полиции

В патрульной полиции говорят, что дорожная полиция от них будет отличаться не только тем, что они будут патрулировать дорогу, отвечать за безопасность на дороге. Они также будут заниматься безопасностью граждан, выезжать на специальные вызовы, которые будут находиться в их периметре. В дальнейшем планируется, что на дорогах одна машина полиции будет патрулировать каждые 25 километров пути. Это должно уменьшить количество ДТП.

Дорожная полиция будет работать по Положению о патрульной службе. Так, полицейский при остановке автомобиля должен:

поздороваться, назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предъявить по требованию служебное удостоверение;

по возможности оказать помощь водителю в случае неисправности его автомобиля;

Также дорожная полиция может:

требовать от граждан соблюдения общественного порядка;

фиксировать правонарушения;

осматривать автомобиль и груз.

Кроме того, по Инструкции оформления полицейским административного правонарушения, «дорожники» могут временно изъять и взамен выдать временное разрешение. При штрафе водитель может оплатить его на месте, но только по «безналу».

С сентября во всей патрульной полиции ожидается пополнение – стартовал новый набор в подразделение. Часть из отобранных инспекторов будут служить в дорожной полиции. Планируемый штат – около 2000 человек.