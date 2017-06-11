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Первые экипажи дорожной полиции выйдут на патрулирование 12 июня, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«30 нарядов будут обеспечивать порядок на 10 основных автомагистралях Украины и нести службу на современных автомобилях марки Hyundai», - приводит его слова пресс-служба Нацполиции.

Князев добавил, что дорожная полиция начнет свою работу уже 12 июня и полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.

«Я думаю, с понедельника составляющая ДТП на основных автомагистралях будет в корне изменена», - отметил глава Нацполиции.

Князев подчеркнул, что дорожная полиция – это «не возвращение старого ГАИ, это будет абсолютно новая служба, которая будет подчиняться руководителю патрульной полиции».

 
ForUm

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