Первые экипажи дорожной полиции выйдут на патрулирование 12 июня, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
«30 нарядов будут обеспечивать порядок на 10 основных автомагистралях Украины и нести службу на современных автомобилях марки Hyundai», - приводит его слова пресс-служба Нацполиции.
Князев добавил, что дорожная полиция начнет свою работу уже 12 июня и полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.
«Я думаю, с понедельника составляющая ДТП на основных автомагистралях будет в корне изменена», - отметил глава Нацполиции.
Князев подчеркнул, что дорожная полиция – это «не возвращение старого ГАИ, это будет абсолютно новая служба, которая будет подчиняться руководителю патрульной полиции».
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