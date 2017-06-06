В сентябре 2017 года запланирован первый выпуск сотрудников подразделений дорожной полиции. Об этом на церемонии передачи автомобилей подразделениям полиции Запорожской области заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

«Планируем в сентябре 2017 года выпустить первые 800-900 работников, которые выйдут на дороги Украины и изменят негативную ситуацию с ДТП, которая сейчас существует», - сказал Князев, сообщает LIGA.net.

По его словам, для запуска дорожной полиции в резерве есть около 250 автомобилей.

Князев уточнил, что продолжается набор в ряды Нацполиции.